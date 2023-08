Surpriza uriașă de care a avut parte o atletă la finalul cursei de 35 de kilometri

Campionatele Mondiale de Atletism, care au loc în Ungaria, au fost marcate joi de un moment emoţionant, la finalul cursei de 35 km sportiva slovacă Hana Burzalova fiind cerută de soţie de iubitul ei, atletul Dominik Cerny, în vârstă de 25 de ani.

Hana Burzalova se pregătea să treacă linia de sosire a cursei de 35 km marş în anonimatul locului 28, însă când era pe punctul de a încheia proba în 3h02'47'', la 24 de minute în urma campioanei mondiale Maria Perez, tânăra de 22 de ani l-a zărit în depărtare pe iubitul său, Dominik Cerry.

Cerny nu a ieşit nici el în evidenţă în cursa masculină de 35 km, terminând pe locul 19, în 2h32'56". Cu toate acestea, cuplul slovac aproape că a furat joi spectacolul de la campionii mondiali Maria Perez şi Alvaro Martin. Şi pe bună dreptate: când tânăra a trecut linia de sosire, Dominik Cerny o aştepta cu un genunchi jos şi cu inelul. Hana Burzalova a acceptat să devină doamna Cerny, iar cei doi s-au îmbrăţişat şi s-au sărutat în faţa publicului entuziasmat.

Love's not a competition, but 🇸🇰's Dominik Černý and Hana Burzalova are winning today 🥰

What a moment after the 35km race walk finish 🙌#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/LUHQStQ2Uq