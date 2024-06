Meci dramatic în prima semifinală a Ligii Campionilor la handbal. Totul s-a decis la ultima fază cu o intervenție fabuloasă a portarului VIDEO

Echipa de handbal feminin Gyor ETO este prima finalistă a Ligii Campionilor, după ce a eliminat sâmbătă, la Turneul F4 de la Budapesta, formaţia Team Esbjerg, scor 24-23 (13-9), în prima semifinală a zilei.

Esbjerg a început meciul în avantaj, dar Gyor a revenit pe tabelă și a intrat la pauză cu un avantaj de patru goluri: 13-9.

În repriza a doua, Gyor a avut și șase goluri avans (18-12), dar Esbjerg nu a renunțat și s-a apropiat la un singur gol. În ultima secundă a meciului, danezele au avut șansa egalării, dar portărița lui Gyor, Sandra Toft, a parat șutul.

În cea de-a doua semifinală a zilei se vor duela Metz Handball și SG BBM Bietigheim.

Duminică se va disputa finala mică, între învinsele din semifinale, iar finala pentru trofeu va avea loc între învingătoare, urmând a fi arbitrată de Cristina Lovin şi Simona Stancu.

