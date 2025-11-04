Adi Vasile, după ce a fost dat afară de la CSM București: "Abia mi s-a răcit motorul mașinii în parcare"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 14:23
Adi Vasile a fost îndepărtat FOTO CSM

La scurt timp după ce CSM București a anunțat oficial încetarea colaborării cu antrenorul principal Adi Vasile, tehnicianul a oferit o primă reacție. Acesta a confirmat că decizia i-a fost comunicată chiar în dimineața zilei de marți și a transmis un mesaj plin de respect pentru club și jucătoare.

„A fost o decizie a clubului. Am fost și eu informat azi dimineață și o respect. CSM București este un club care va rămâne mereu în suflet și îmi pare rău că lucrurile nu au mers așa cum ne-am așteptat. Am fost la echipă chiar acum, mi-am luat rămas bun de la jucătoare, de la toți cei cu care am lucrat zi de zi. Așa este normal, civilizat”, a declarat Adi Vasile pentru Fanatik.

Tehnicianul a subliniat că a venit la echipă cu doar câteva săptămâni înainte de startul sezonului și că regretă că rezultatele din Liga Campionilor nu au fost la nivelul dorit.

„Când am venit în vară, am făcut-o cu inima deschisă, mi-am asumat toate aceste lucruri. Nu m-am gândit la viitor, abia mi s-a răcit motorul mașinii în parcare. O să vedem. Le urez mult succes celor de la CSM București, dar ați văzut și dumneavoastră că lucrurile nu sunt simple”, a adăugat fostul antrenor al campioanei României.

Despărțirea lui Adi Vasile vine la pachet și cu plecarea Cristinei Vărzaru, team-managerul echipei, care și-a depus demisia, acceptată de conducere. Interimatul la CSM București va fi asigurat de Iulia Curea, actualul antrenor secund.

