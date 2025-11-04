Șoc la CSM București: Adi Vasile a fost dat afară! Și Cristina Vărzaru a plecat

Șoc în handbalul românesc! Clubul CSM București a anunțat, marți, despărțirea de antrenorul principal Adi Vasile și de team-managerul Cristina Vărzaru. Decizia vine după o analiză internă asupra rezultatelor obținute în actualul sezon, în special în EHF Champions League.

„CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adi Vasile. Decizia a fost adoptată în urma unei analize comune asupra rezultatelor înregistrate în actualul sezon competițional. Dacă pe plan intern echipa a fost neînvinsă, parcursul european nu a reflectat pe deplin așteptările clubului”, se arată în comunicatul oficial.

În ceea ce o privește pe Cristina Vărzaru, plecarea s-a produs după ce fosta mare jucătoare și-a înaintat demisia, aceasta fiind acceptată de conducerea clubului.

Până la desemnarea unui nou antrenor principal, banca tehnică va fi preluată interimar de secundul Iulia Curea, care va asigura continuitatea pregătirii echipei.

Conducerea CSM București le-a transmis mulțumiri lui Adi Vasile și Cristinei Vărzaru pentru profesionalismul și implicarea demonstrate pe parcursul colaborării, urându-le succes în carierele viitoare.

