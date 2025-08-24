Meci uluitor în Supercupa României la handbal între CSM București și Gloria Bistrița. Totul s-a decis după patru reprize de prelungiri

Meci uluitor în Supercupa României la handbal între CSM București și Gloria Bistrița. Totul s-a decis după patru reprize de prelungiri
CSM București s-a impus cu 40-39 FOTO Facebook CSM Bucuresti

Campioana CSM București a câștigat, duminică, a 7-a Supercupă a României, după finala decisă în urma a patru reprize de prelungiri cu Gloria Bistrița, scor 40-39 (15-15, 30-30, 33-33, 36-36, 38-38). Medalia de bronz a revenit vicecampioanei Corona Brașov.

Principalele marcatoare ale finalei extrem de disputate au fost Fujita 10 goluri, Laslo 6, Gutiérrez 6, Nusser 5, pentru Gloria, respectiv Ostergaard 10, Pintea 6, Omoregie 5, Jaukovic 5, Friis 5, Hansen 5, pentru CSM București. Gloria Bistrița a ratat 5 aruncări de la 7 metri.

În finala mică, pentru locul 3, s-a impus Corona Brașov, scor 32-24 (15-10), cu Minaur Baia Mare.

Turneul găzduit de Bistrița s-a disputat în sistem Final Four, iar în semifinale s-au înregistrat rezultatele: CSM București - Minaur Baia Mare, scor 26-25 (14-12), și Gloria Bistrița - Corona Brașov, scor 35-25 (20-13).

În 2024, trofeul a fost câștigat pentru a șasea oară de CSM București, tot după o finală cu Gloria Bistrița.

Tot la Bistrița a avut loc și turneul similar masculin, trofeul revenind campioanei Dinamo București, după finala cu Minaur Baia Mare (32-24). Dinamo și-a trecut în palmares Supercupa României pentru a opta oară.

