Ce a făcut CSM București, în primul meci al noului sezon din Liga Zimbrilor. Meci greu cu Minaur

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 30 August 2025, ora 20:32
91 citiri
Ce a făcut CSM București, în primul meci al noului sezon din Liga Zimbrilor. Meci greu cu Minaur
CSM București s-a impus cu 34-33 FOTO Facebook CSM Bucuresti

Campioana CSM București a debutat cu victorie în noua ediție a Ligii Naționale, sâmbătă, pe teren propriu, cu formația Minaur Baia Mare, scor 34-33 (15-17).

Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 6 goluri, Ostergaard 6, Hansen 5, pentru CSM, respectiv Lundback 7, Woller 6, Spugnini 6, Quintino 5, pentru Minaur, care înaintea confruntării a anunțat un transfer realizat în aceeași zi – jucătoarea Dziyana Ilyina. CSM București s-a impus mult mai greu decât o arată scorul, după un joc ezitant, pigmentat cu ratări și pe fondul unei apărări ”visătoare”. A fost condusă mare parte din meci, iar în prima repriză chiar și la 6 goluri, fiind la conducere prima dată abia în minutul 48 (27-26).

A fost și primul meci oficial al campioanei fără Cristina Neagu în lot, căpitanul care și-a încheiat cariera în 8 iunie, după opt sezoane consecutive la CSM București.

În etapa inaugurală a stagiunii interne s-a înregistrat și o surpriză, Rapid București fiind învinsă pe teren propriu de CSM Slatina, scor 26-25. Tot sâmbătă, Gloria Bistrița – HC Zalău, scor 35-19.

În cursul serii se mai dispută Corona Brașov – CSM Galați, SCM Craiova – CSM Tg. Jiu, iar duminică Dunărea Brăila – SCM Râmnicu Vâlcea.

Etapa a II-a programează meciuri între 3-10 septembrie, interval în care vor debuta în noul sezon al Ligii Campionilor, CSM București, cu Ikast, în deplasare (grupa B, 7 septembrie) și Gloria Bistrița, cu Storhamar, pe teren propriu (grupa A, 6 septembrie).

Victor Negrescu (PSD): „Partidul Social Democrat rămâne forța de echilibru, formațiunea capabilă să corecteze excesele și să atenueze efectele măsurilor de austeritate”
Victor Negrescu (PSD): „Partidul Social Democrat rămâne forța de echilibru, formațiunea capabilă să corecteze excesele și să atenueze efectele măsurilor de austeritate”
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă, sâmbătă, 30 august, că ”politica se face cu sens şi responsabilitate” şi apreciază că ”populismul, eşecurile establishmentului politic,...
Celulă de criză la Ministerul Economiei pentru cei aproape 700 de turiști români blocați în Grecia, Cipru și Spania. Radu Miruță: „Este o înșelătorie”
Celulă de criză la Ministerul Economiei pentru cei aproape 700 de turiști români blocați în Grecia, Cipru și Spania. Radu Miruță: „Este o înșelătorie”
Ministerul Economiei, condus de Radu Miruță, a înființat o celulă de criză pentru cei aproape 700 de turiști români care au rămas blocați în Grecia, Cipru și Spania. Agenția de turism...
#handbal feminin, #CSM Bucuresti, #Minaur Baia Mare , #stiri handbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Scandalos": FIFA a luat o decizie inexplicabila, dupa scenele rare oferite de Luis Enrique!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Fura toate privirile in sala de forta: "Sunt bunica, dar nu scad ritmul". Cum arata la 65 de ani

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce a făcut CSM București, în primul meci al noului sezon din Liga Zimbrilor. Meci greu cu Minaur
  2. Ce a făcut Manchester United, la primul meci după ce a fost umilită de o echipă din liga a patra
  3. Decizie de ultimă oră luată de FRF, înainte de CFR Cluj - FCSB! Ce se întâmplă la meciul din Gruia
  4. Dinamo l-a luat pe puștiul pe care Hagi îl vindea pe bani mulți în Premier League: „A fost la cel mai înalt nivel”
  5. Mourinho a făcut o avere doar din concedieri! Ce sumă a adunat lusitanul, după ce a fost dat afară de șapte ori
  6. Chelsea a renunțat la atacantul pe care a plătit 60 de milioane de euro. Unde a ajuns fotbalistul crescut de PSG
  7. Recordul stabilit de Bayern cu ultimul transfer. Cât a plătit pentru atacantul lui Chelsea
  8. Transfer de răsunet în Premier League. E cel mai scump jucător din istoria clubului
  9. Revoltător! S-a cerut închisoare pentru ce-a pățit un copil în tribune la US Open VIDEO
  10. Marea surpriză din optimi la US Open. E lideră mondială în WTA și a eliminat două mari favorite, după un scandal de rasism