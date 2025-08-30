Ce a făcut CSM București, în primul meci al noului sezon din Liga Zimbrilor. Meci greu cu Minaur

Campioana CSM București a debutat cu victorie în noua ediție a Ligii Naționale, sâmbătă, pe teren propriu, cu formația Minaur Baia Mare, scor 34-33 (15-17).

Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 6 goluri, Ostergaard 6, Hansen 5, pentru CSM, respectiv Lundback 7, Woller 6, Spugnini 6, Quintino 5, pentru Minaur, care înaintea confruntării a anunțat un transfer realizat în aceeași zi – jucătoarea Dziyana Ilyina. CSM București s-a impus mult mai greu decât o arată scorul, după un joc ezitant, pigmentat cu ratări și pe fondul unei apărări ”visătoare”. A fost condusă mare parte din meci, iar în prima repriză chiar și la 6 goluri, fiind la conducere prima dată abia în minutul 48 (27-26).

A fost și primul meci oficial al campioanei fără Cristina Neagu în lot, căpitanul care și-a încheiat cariera în 8 iunie, după opt sezoane consecutive la CSM București.

În etapa inaugurală a stagiunii interne s-a înregistrat și o surpriză, Rapid București fiind învinsă pe teren propriu de CSM Slatina, scor 26-25. Tot sâmbătă, Gloria Bistrița – HC Zalău, scor 35-19.

În cursul serii se mai dispută Corona Brașov – CSM Galați, SCM Craiova – CSM Tg. Jiu, iar duminică Dunărea Brăila – SCM Râmnicu Vâlcea.

Etapa a II-a programează meciuri între 3-10 septembrie, interval în care vor debuta în noul sezon al Ligii Campionilor, CSM București, cu Ikast, în deplasare (grupa B, 7 septembrie) și Gloria Bistrița, cu Storhamar, pe teren propriu (grupa A, 6 septembrie).

