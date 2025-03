Un nou colos se naște în handbalul românesc. S-a anunțat încă un transfer de răsunet

Pivotul danez Maria Lykkegaard va juca din sezonul viitor la echipa feminină de handbal SCM Râmnicu Vâlcea, a anunțat, vineri, clubul pe pagina sa de Facebook.

Handbalista și-a început cariera la nivel de tineret la cluburi precum KFUM Koebenhavn și BK Ydun, înainte de a se alătura echipei Frederiksberg IF în 2012. În 2015, a semnat cu Koebenhavn Handbold, unde a evoluat timp de opt sezoane și cu care a câștigat campionatul Danemarcei în 2018.

În 2023, s-a transferat la Ikast Handbold, continuându-și parcursul în handbalul danez. De asemenea, a reprezentat Danemarca la nivel internațional, debutând în echipa națională în 2018.

Pe plan internațional, Maria Lykkegaard a avut performanțe remarcabile la nivel de tineret, contribuind la câștigarea medaliei de aur la Campionatul European U-19 din 2015 și la Campionatul Mondial U-20 din 2016. De asemenea, a obținut medalii de bronz la Campionatul European U-17 din 2013 și la Campionatul Mondial U-18 din 2014.

"Sunt foarte mândră, recunoscătoare și încântată să mă alătur SCM Râmnicu Vâlcea din sezonul viitor. Am luat contact cu profesionalismului clubului și entuziasmul suporterilor când am jucat împotriva echipei în Liga Europeană în acest sezon și abia aștept să joc în fața suporterilor în sezonul viitor. Promit că voi da întotdeauna tot ce am mai bun și, să sperăm, că vom realiza lucruri mari împreună", a declarat sportiva.

Maria Lykkegaard va îmbrăca la SCM Râmnicu Vâlcea tricoul cu numărul 18.

Ads

Acesta este al cincilea transfer anunțat de SCM Râmnicu Vâlcea pentru sezonul viitor, după interul dreapta danez Alberte Kielstrup Madsen (Nykobing Falster Handboldklub), interul stânga elvețian Daphne Gautschi (Handball Plan-de-Cuques), extrema dreapta norvegiană Tuva Ulsaker Hoeve (Byasen) și centrul danez Amalie Wulff Nielsen (Nykoebing Falster Handboldklub).

Șase jucătoare și-au prelungit contractele cu SCM pentru sezonul viitor, extrema stânga norvegiană Anniken Wollik, interul dreapta german Julia Maidhof, pivotul sloven Natasa Ljepoja, portarul Raluca Kelemen, pivotul Asma Elghaoui și centrul german Mia Zschocke.

La finalul anului trecut, SCM Râmnicu Vâlcea a anunțat că extrema dreapta suedeză Nathalie Hagman va juca, din sezonul viitor, la echipa maghiară Gyori Audi ETO KC, deținătoarea trofeului Ligii Campionilor.

Ads