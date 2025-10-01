Un nou selecționer pentru naționala României. "Au ales cea mai proastă variantă."

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 07:15
Un nou selecționer pentru naționala României. "Au ales cea mai proastă variantă."
Ovidiu Mihăilă este noul selecționer al naționalei de handbal

Federația Română de Handbal a anunțat, marți seară, numirea lui Ovidiu Mihăilă în funcția de selecționer al echipei naționale feminine de senioare.

Naționala României a rămas fără antrenor, săptămâna trecută, cu două luni înaintea Campionatului Mondial din Olanda și Germania, după ce Florentin Pera și-a anunțat demisia. Nici secundul Bogdan Burcea nu va continua pe banca României.

“Îmi exprim părerea de rău pentru plecarea domnilor Florentin Pera și Bogdan Burcea, care reprezintă o pierdere pentru departamentul tehnic, având în vedere progresul echipei. Este o mare onoare să fiu antrenorul echipei naționale a României, iar această responsabilitate vine cu provocări importante. Am încredere deplină în potențialul jucătoarelor noastre și cred că împreună vom face mândri suporterii și țara noastră. Timpul până la Campionatul Mondial este scurt, însă echipa este echilibrată, sănătoasă și pregătită. Ne bazăm pe continuitatea strategiei FRH, iar obiectivul meu este ca fiecare jucătoare să își aducă contribuția maximă. Sunt convins că, împreună cu jucătoarele, vom forma o echipă unită, capabilă să obțină rezultate remarcabile. Cu Dumnezeu înainte!”, a declarat Ovidiu Mihăilă.

Numirea lui Mihăilă a fost aspru contestată. Administratorii paginii de Facebook Handbal Feminin cred că este cea mai proastă decizie posibilă și enumeră câteva dintre performanțele lui Mihăilă:

  • Ratarea calificării în grupele EL cu Gloria Buzău (2020), la un gol, după meciul retur acasă, cu arbitrele acelea din Macedonia de Nord, în pandemie...cine știe, cunoaște.
  • Ratarea calificării în grupele EL cu Steaua București (2022). Eliminați stupid de FTC, în ultimele 10 minute. Steaua a condus vreo 100 de minute din 120, în dubla aceea.
  • Fără idei, dar cu mulți nervi, la Campionatul European U19, în vară, în meciurile care au contat cu adevărat, cu Germania și Spania. România a condus Germania și la 7 goluri, în prima repriză. Dar nu a reușit calificarea mai departe.
  • Fără nicio performanță în handbalul feminin, locul 7 anul trecut în Liga Florilor cu Craiova. Joc bătrânesc, bazat pe sclipirile individuale ale jucătoarelor. Bun să continue tactica perțului!

#handbal feminin, #selectioner, #echipa nationala, #ovidiu mihaila
