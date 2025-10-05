Antrenorul naționalei României, gest șocant în campionat: și-a lovit un jucător

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 08:01
Antrenorul naționalei României, gest șocant în campionat: și-a lovit un jucător
George Buricea FOTO Prosport.ro

Momente tensionate la partida dintre CSM Vaslui și SCM Politehnica Timișoara, disputată în cadrul Ligii Naționale de handbal masculin.

Antrenorul oaspeților și selecționerul echipei naționale, George Buricea (46 de ani), a fost surprins de camerele de filmat în timp ce l-a lovit cu pumnul pe propriul jucător, pivotul sârbo Zoran Nikolic (34 de ani), chiar la marginea terenului.

Incidentul a avut loc în repriza secundă, într-un moment de maximă tensiune, după ce echipa din Vaslui reușise să se desprindă la patru goluri. Vizibil iritat de evoluția elevilor săi, Buricea a avut o altercație cu Nikolic, care a degenerat rapid în violență fizică.

Imaginile surprinse de camerele FRH arată cum antrenorul îl bruschează pe sportiv, iar apoi îi aplică o lovitură directă în figură, înainte ca staff-ul tehnic să intervină și să aplaneze conflictul.

Deși gestul a fost de o gravitate evidentă, sancțiunea aplicată de arbitri a fost doar o eliminare de două minute, o decizie care a stârnit numeroase controverse în mediul handbalistic.

În final, CSM Vaslui s-a impus cu 28-27, iar incidentul a umbrit complet disputa sportivă.

George Buricea, instalat ca selecționer al naționalei României în ianuarie 2024 și ca antrenor al Timișoarei în iunie, riscă acum sancțiuni suplimentare din partea Federației Române de Handbal.

https://www.youtube.com/live/11L40PCGV6A?si=x9g8BcnapsbgHLM_&t=2258

