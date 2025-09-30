Campionatul European de handbal în scaun cu rotile: România, una dintre cele nouă echipe calificate

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 18:31
Naționala României în scaun cu rotile. Foto: EHF

Naționala României se află între cele 9 echipe care vor lua parte la Campionatul European de handbal în scaun cu rotile, programat între 26-30 noiembrie, în Lituania.

Potrivit tragerii la sorți de marți, condusă de forul european de handbal (EHF), în grupa A vor evolua Norvegia, Olanda, Ungaria, Croația și Lituania, iar în grupa B, Portugalia, Franța, Spania și România.

Finalistele Campionatului European se vor califica automat la Cupa Mondială de handbal în scaun cu rotile din 2026.

Competiția europeană și cea mondială rezervată practicanților de handbal în scaun cu rotile s-au ”aliniat”, după cum subliniază EHF, cele două disputându-se reunite pentru prima dată în 2022, când trofeul a revenit gazdei Portugalia.

Astfel, în 2024 a avut loc prima ediție a Cupei Mondiale, iar în 2025 se organizează prima ediție a Campionatului European, la care participă și România.

Anterior, pe continentul nostru competițiile disputate s-au numit Turnee Europene pe Națiuni la handbal în scaun cu rotile, iar rezultatele obținute de echipele participante au fost cumulate pentru a forma urnele valorice la tragerea la sorți a primei ediții CE. România s-a aflat în urna a doua valorică la tragerea la sorți de marți.

