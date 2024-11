Președintele federației intervine în conflictul dintre selecționer și jucătoare: „Sper să se rezolve”

Cristina Laslo nu a prins lotul României pentru Campionatul European din acest an. Foto: Facebook / Cristina Laslo

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal (FRH), Constantin Din, a declarat, joi, comentând conflictul dintre căpitanul echipei naţionale feminine, Cristina Laslo, şi selecţionerul Florentin Pera, care a culminat cu neconvocarea jucătoarei în lotul pentru Campionatul European, că speră ca această neînţelegere să se rezolve.

"Una peste alta, atmosfera în cadrul echipei naţionale chiar este bună. A apărut acest conflict... această neînţelegere între căpitanul naţionalei şi selecţioner a apărut însă la echipa de club unde cei doi activează şi nu la echipa naţională. Echipa naţională trebuie tratată cu totul şi cu totul altfel de toată lumea. Porţile naţionalei sunt deschise pentru toţi sportivii care sunt în formă, au valoare şi vor să joace. După cum se ştie, Cristina Laslo este în lotul lărgit pentru Campionatul European. Sper să se rezolve această neînţelegere şi toate sportivele care sunt în formă să vină cu plăcere la echipa naţională", a afirmat Din, prezent la Forumul COSR de analiză a programului de pregătire, calificare şi participare la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Întrebat ce părere are despre faptul că Laslo a spus despre selecţionerul Florentin Pera că este un "antrenor slab", preşedintele FRH a răspuns: "Din fericire, atmosfera în sânul echipei naţionale este foarte bună. Am stat de vorbă cu mai multe jucătoare, nu am auzit niciun alt reproş la adresa staffului tehnic, aşa că atmosfera este una foarte bună. Dacă există aceste neînţelegeri între Cristina Laslo şi Florentin Pera, probabil şi sper să fie doar de ordin profesional şi tehnic. Şi cred că lucrurile astea se pot remedia foarte uşor. Ei au această putere de înţelegere şi ei trebuie să găsească soluţia cea mai bună, noi îi ajutăm. Dacă Laslo a declarat că Pera este un antrenor slab, este doar părerea ei. Din fericire pentru Pera, rezultatele pe care le-a obţinut ca antrenor spun altceva despre activitatea lui. Să nu uităm că din momentul în care el a ajuns la Gloria Bistriţa, acest club a obţinut rezultate foarte bune. Mă îndoiesc că un antrenor slab putea să obţină rezultate atât de bune într-un timp atât de scurt".

În acest context, Din a menţionat că Federaţia Română de Handbal nu ia în calcul modificarea regulamentelor pentru a-i sancţiona pe jucătorii care refuză convocările la echipele naţionale.

"Este un cuvânt nepotrivit cel de a refuza naţionala. Sunt decizii pe care anumiţi sportivi le iau în anumite perioade. Nu cred că există un sportiv de valoare care să nu îşi dorească să joace pentru echipa naţională. La naţională trebuie să vii cu plăcere, nu trebuie să condiţionezi şi nici să vii de teama unor sancţiuni. Dacă vom ajunge ca sportivii să vină la naţională de teama unor sancţiuni, cred că atmosfera din interiorul echipei nu va fi cea potrivită pentru performanţă. Datoria noastră, a Consiliului de Administraţie, este să găsim această posibilitate de a crea unitatea de grup de care avem nevoie. Nu s-a discutat nimic de sancţiuni, putem să luăm în calcul găsirea unor soluţii. Dar eu nu cred că soluţia este ca un sportiv să vină la naţională de frică", a precizat Constantin Din.

Preşedintele a anunţat că obiectivul echipei naţionale feminine la Campionatul European, care va avea loc în perioada 28 noiembrie-15 decembrie în Austria, Ungaria şi Elveţia, este clasarea în primele 10 locuri. "Obiectivul principal este reconstrucţia echipei naţionale pentru a ajunge la următoarele Jocuri Olimpice. E o echipă foarte tânără, dar cu toate acestea noi avem încredere şi sperăm să obţină un loc în primele 10 la Campionatul European", a spus Din.

Cristina Laslo, căpitanul echipei naţionale a României după retragerea Cristinei Neagu, se află în conflict de mai multe săptămâni cu selecţionerul Florentin Pera, cel care îi este antrenor şi la echipa de club, Gloria Bistriţa. Neînţelegerile dintre cei doi au dus la neconvocarea Cristinei Laslo pentru Campionatul European din Austria, Ungaria şi Elveţia, chiar dacă aceasta fusese anunţată iniţial în lotul lărgit. De asemenea, în zilele următoare, clubul Gloria Bistriţa intenţionează să rezilieze contractul cu Cristina Laslo.

