Baza sportivă Cristina Neagu a fost inaugurată în București: „Sunt onorată că această bază îmi poartă numele.”

Fosta handbalistă Cristina Neagu, aleasă de patru ori cea mai bună jucătoare a lumii, s-a declarat încântată la inaugurarea unei baze sportive care îi poartă numele, în cadrul şcolii din cartierul în care a copilărit.

”Am trăit un moment special: inaugurarea bazei sportive din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 164 din Sectorul 6, cartierul unde am copilărit. Sunt impresionată de felul în care s-a transformat acest spaţiu. Susţin mişcarea şi cred cu tărie că sportul înseamnă sănătate, energie bună şi prietenie. Faptul că această bază modernă, de peste 13.000 mp, cu zece terenuri pentru diferite sporturi, pistă de alergare şi sală multisport, este deschisă comunităţii, cu acces gratuit, este excelent.

Mi-aş fi dorit să am aproape de casă, în copilărie, o astfel de bază sportivă. De aceea mă bucur şi mai mult că astăzi există şi vă îndemn pe toţi, indiferent de vârstă, să veniţi şi să faceţi mişcare. Sunt onorată că această bază îmi poartă numele şi sper ca astfel de proiecte să apară în cât mai multe zone din Bucureşti şi din întreaga ţară. Felicitări Primăriei Sectorului 6 şi tuturor celor implicaţi pentru realizarea acestui proiect”, este mesajul Cristinei Neagu, care la finalul inaugurării a oferit autografe şi s-a fotografiat cu fanii.

Cristina Neagu şi-a încheiat cariera de 25 de ani din handbal în 8 iunie, în cadrul unei gale la care au participat mii de fani.

Cartea de vizită a Cristinei Neagu include 17 ani petrecuţi la naţională, cu 975 goluri marcate, precum şi cariera de club, la Rulmentul Braşov (2006-2009), Oltchim (2009-2013), Buducnost (2013-2017) şi CSM Bucureşti (2017-2025).

În cariera presărată şi cu grave accidentări a adunat 12 titluri de campioană (8 în România şi 4 în Muntenegru), Liga Campionilor (2015, cu Buducnost), iar cu naţionala României, bronzul CM (2015) şi bronzul CE (2010). A fost de trei ori golgeter al Ligii Campionilor şi este cea mai bună marcatoare all-time a competiţiei (1.232 goluri), la fel şi a Campionatelor Europene (303 goluri). În total: 27 de trofee.

”Handbalul a fost viaţa mea, am visat pe semicerc. Şi n-am uitat niciodată de unde am plecat! De acum, o să las pur şi simplu lucrurile să vină de la sine, să văd unde duce drumul mai departe. Mulţumesc, România! Sper că voi fi mereu în inimile voastre”, spunea Cristina Neagu la ultimul meci din carieră.

