Realizare uriașă pentru Cristina Vărzaru! Funcție europeană obținută de fosta jucătoare

Managerul campioanei CSM Bucureşti, fosta internaţională Cristina Vărzaru, a fost aleasă, vineri, în structurile EHF, în cadrul Congresului Extraordinar al forului continental, de la Andau (Austria). România va mai fi reprezentată de fostul arbitru internaţional Sorin Dinu, în calitate de vicepreşedinte al EHF Court of Handball.

”Începe o nouă provocare pentru Cristina Vărzaru, care a fost astăzi aleasă în Comisia Metodică a Federaţiei Europene de Handbal, pe poziţia de coaching şi statistică, pentru următorii 4 ani! Acest lucru încoronează impactul şi importanţa Cristinei la nivel european în handbalul feminin. O felicităm şi suntem siguri că va continua să contribuie şi să dezvolte frumuseţea acestui sport prin prisma experienţei acumulate de-a lungul carierei!”, transmite CSM Bucureşti.

Cristina Vărzaru a făcut parte din National Committee Women în ultimii 4 ani, aflându-se în prezent şi în Comisia tehnică olimpică şi pentru sportul de performanţă a COSR, fiind şi la UNEFS, cu diplomă de Doctor în ştiinţele motricităţii umane.

Un alt reprezentant al României, Sorin Dinu, vicepreşedinte al FRH, a fost ales în structurile EHF în Court of Handball - Comisia juridică.

Alegerile de vineri din structurile EHF vizează mandatul 2025-2029.

A fost reînnoit la conducerea forului european şi preşedintele Michael Wiederer.

