Șoc pentru CSM București. Ce s-a întâmplat la ultima fază a meciului cu Handbolt

Campioana CSM București a fost învinsă duminică, în deplasare, de formația daneză Ikast Handbold, scor 28-27 (17-12), în primul meci din grupa B a Ligii Campionilor. Golul victoriei a fost marcat în ultima secundă de Emilie Arntzen, fosta jucătoare a CSM.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Roberts 7 goluri, Arntzen 7, Skogrand 4, pentru Ikast, respectiv Omoregie 7, Novak 4, Jaukovic 3, Brnovic 3, Pintea 3, Hansen 3, pentru CSM. Cea mai bună jucătoare a campioanei României a fost portarul Evelina Eriksson, cu 17 intervenții reușite.

În etapa inaugurală din grupa B s-au mai jucat partidele dintre FTC Budapesta – Odense 32-34, HC Podravka – Sola HK 31-26, Brest Bretagne Handball – Krim Ljubljana 32-20.

În etapa a II-a, CSM București va juca pe teren propriu, cu FTC Budapesta, în 14 septembrie.

În grupa A a Ligii Campionilor evoluează și Gloria Bistrița, care a debutat cu victorie, scor 29-26 cu Storhamar Handball Elite.

