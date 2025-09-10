Start perfect de campionat pentru CSM București. „Tigroaicele” urcă pe primul loc în clasament

CSM București s-a impus cu 48-33 FOTO Facebook CSM Bucuresti

Campioana CSM București a învins miercuri, pe teren propriu, formația Dunărea Brăila, scor 38-33 (19-17), în meci jucat în devans la etapa a III-a a Ligii Naționale. Cu 6 puncte, CSM București urcă deocamdată pe primul loc al clasamentului.

Tot miercuri, Gloria Bistrița a dispus, în deplasare, de formația CSM Tg. Jiu, scor 31-24 (16-17), în meci restant din etapa a II-a.

Echipele CSM București și Gloria Bistrița reprezintă România în Liga Campionilor, astfel că au meciuri programate în devans sau restante în competiția internă.

Etapa a III-a a Ligii Naționale programează partide începând de vineri, între SCMU Craiova – CSM Slatina (vineri), CSM Galați – HC Zalău, Corona Brașov – CSM Tg. Jiu, Rapid București – SCM Rm. Vâlcea (sâmbătă), plus restanța Gloria Bistrița – Minaur Baia Mare (24 septembrie).

Runda a IV-a are meciuri în program între 27 septembrie – 1 octombrie, după reunirea și acțiunile echipei naționale.

