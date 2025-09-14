Victorie fantastică în Liga Campionilor, pentru CSM București. Tigroaicele, magice în fața lui FTC Budapesta

CSM București s-a impus cu 31-28 FOTO Facebook CSM Bucuresti

Campioana CSM București a obținut duminică, pe teren propriu, prima victorie din grupa B a Ligii Campionilor, scor 31-28 (12-14), cu FTC Budapesta. Omoregie a marcat 8 goluri pentru campioana României.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 8 goluri, Friis 6, Ostergaard 4, pentru CSM, respectiv Vogel 7, Dmitrieva 6, Klujber 6, pentru echipa ungară.

În etapa inaugurală din grupa B, CSM București a pierdut la limită în deplasare, cu Ilast Handbold, scor 27-28.

Celelalte rezultate înregistrate în etapa a II-a sunt: Sola HK – Brest Bretagne Handball 24-26, Krim Ljubljana – HC Podravka 22-27 și Odense Handbold – Ikast Handbold 35-28.

Liga Campionilor intră în pauză două săptămâni, interval în care se reunesc echipele naționale, România urmând a juca două meciuri amicale cu campioana mondială Franța, în 18 și 20 septembrie, la Oradea.

În etapa a III-a, CSM București va juca în deplasare, cu Brest Bretagne Handball, în 27 septembrie.

În grupa A a Ligii Campionilor joacă și Gloria Bistrița.

