Înfrângere pentru Dinamo, la meciul de debut în Champions League. Meci dedicat lui Marian Cozma

Campioana Dinamo București a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formația portugheză Sporting Clube de Portugal, scor 33-30 (15-15), în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor.

Principalii marcatori pentru Dinamo au fost Langaro 5 goluri, Akimenko 5, Valdes 4, Pelayo 4, Lumbroso 4. A fost și un duel tactic al antrenorilor portughezi al celor două echipe - Paulo Pereira (Dinamo) și Ricardo Costa (Sporting).

Dinamo a dedicat primul meci al sezonului din Liga Campionilor și fostului său jucător, pivotul Marian Cozma, care ar fi împlinit 43 de ani în 8 septembrie. ”Vom juca și pentru el. Odihnește-te în pace, Marian Cozma!”, a fost mesajul echipei.

În etapa inaugurală a grupei A s-a mai jucat partida dintre Aalborg Handbold – Veszprem HC, scor 32-28, celelalte programate fiind între HBC Nantes – Fuchse Berlin și Industria Kielce – Kolstad Handball.

Etapa a II-a programează pentru Dinamo București deplasarea pe terenul lui Kolstad, în 17 septembrie.

În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiției, fiind eliminată de câștigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.

