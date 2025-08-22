Trofeu important pentru Dinamo. „Câinii”, victorie fantastică în finală

Echipa lui Dinamo. Foto: Facebook / CS Dinamo Handbal

Campioana Dinamo București a câștigat, vineri, al 8-lea trofeu Supercupa României din palmares, după finala cu Minaur Baia Mare, la turneul de la Bistrița. Medalia de bronz a revenit vicecampioanei Potaissa Turda.

Într-o reeditare a finalei din 2024, Dinamo București s-a impus în fața Minaur Baia Mare cu scorul de 32-24 (16-14).

Principalii marcatori au fost Vujovic 6 goluri, Pelayo 4, Stanciuc 4, Buzle 4, pentru Dinamo, respectiv Cumpănici 4, Botea 4, Kozakevych 3, Pop 3, Molino 3, pentru Minaur.

Tot vineri, în finala mică, Potaissa Turda – HC Buzău, scor 32-30 (15-15).

Turneul de la Bistrița a programat în prima zi semifinalele, iar rezultatele înregistrate au fost: Minaur – HC Buzău 28-27 și Dinamo București – Potaissa Turda 34-27.

Dinamo București a câștigat al 8-lea trofeu din palmares, după cele din 2016, 2018, 2019, 2020, 2022-2024.

Bistrița va găzdui, sâmbătă și duminică, turneul similar feminin. Sâmbătă vor avea loc semifinalele, între CSM București – Minaur Baia Mare și Corona Brașov – Gloria Bistrița, iar duminică finalele pentru medalii.

Deținătoarea trofeului este campioana CSM București.

