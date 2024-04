Am ratat sansa de-a ne bate pentru o medalie

Articol scris de Bogdan Predescu

Echipa Ungariei nu ne-a ajutat cu o victorie in fata Spaniei si am ajuns sa depindem doar de jocul nostru, cedand previzibil in fata supercampioanei Norvegia, in ultima sansa pentru semifinalele Campionatului European din Macedonia.

A fost ultima zi de competitie la Ohrid, o zi in care deceptiile au venit una dupa alta pentru Romania, care a fost eliminata din lupta pentru medaliile europenelor.

Spania a castigat la mare lupta in fata Ungariei 23-21 si a acumulat 6 puncte, asteptand cuminte pasul gresit al Romaniei, care a venit dureros de clar, rezultat final 37-31 pentru Norvegia, un scor logic tinand cont de valoarea partenerului de intrecere.

Detinatoarea titlului olimpic si tripla campioana continentala Norvegia, ne-a oferit o adevarata lectie de handbal, dominand tactic o partida in care presiunea rezultatului a afectat din plin jocul tricolorelor.

Cum era previzibil, Norvegia nu putea fi batuta decat cu procentaje maxime de reusita, mai ales in poarta si la nivelul apararii. Din pacate, Luminita Dinu a facut cea mai slaba partida din ultimii ani, lasand neprotejata o formatie fragila la nivelul moralului.

Cu un procentaj dezastruos de 4 mingi aparate din 24 de aruncari, portarita de 37 de ani a Romaniei declarat dupa joc: "Nu stiu ce a fost cu mine, parca am fost drogata. Mi-am dorit foarte mult sa ajungem in semifinale, insa nu am reusit sa fiu utila echipei. Cred ca este in intregime vina mea."

Romania a dat senzatia ca poate lupta de la egal la egal cu Norvegia doar in primele 5 minute ale reprizei secunde, cand s-a apropiat la doua goluri (19-21, minutul 35). A fost insa un simplu foc de paie in economia unei dispute dominate de adversare la toate capitolele, in conditiile in care antrenoarea Marit Breivik a rulat un lot de super vedete pe intreaga durata a partidei.

Tricolorele au jucat destul de bine in atac, unde au reusit sa faca fata unei defensive bine asezate, remarcandu-se aici Cristina Neagu (principala marcatoare a echipei cu 7 reusite), Valentina Elisei (6 goluri) si Oana Manea (4 goluri), deja obijnuite cu o asemenea postura, si surprinzatoarea Melinda Geiger (3 goluri - probabil cel mai mare castig al nationalei la acest turneu final).

Romania va juca sambata la Skopje, in primul meci al zilei, respectiv finala pentru locurile 5-6 cu nationala Croatiei. Cu un lot nou, formatia noastra bifeaza indiferent de ultimul rezultat cea mai buna performanta la europene din 2000 pana in prezent.

Surprinzatoarea echipa a Spaniei va intalni Germania in semifinale, in timp ce Norvegia si Rusia se vor duela in al doilea razboi pentru un loc in ultimul act, un clasic al handbalului feminin mondial care a decis toate competitiile de anvergura din ultimii trei ani.

