Steaua si-a gasit finantatori. Doi miliardari vor sa investeasca la echipa ros-albastra

Acum, echipa este sustinuta financiar de Ministerul Apararii Nationale, insa se doreste trecerea catre o societate privata, conditie esentiala in regulamentele fotbalului romanesc pentru a putea evolua in Liga 1 Pentru acest lucru, sefii clubului militar negociaza vanzarea de actiuni catre oamenii de afaceri Dragos si Adrian Paval, proprietarii lantului de magazine Dedeman, anunta Telekom Sport.Cei doi au si deschis recent un magazin chiar langa noul stadion din Ghencea.Dragos si Adrian Paval au o avere estimata la 2,5 miliarde de euro.CSA Steaua este lider in Liga 3, seria a patra, cu 12 puncte.