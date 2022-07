Spania a invins Ungaria la CE handbal

Reprezentativa feminina de handbal a Spaniei a invins Ungaria, intr-un meci contand pentru grupa I a Campionatului European.

Ibericele au reusit sa revina, dupa ce au fost conduse la pauza cu 12-10, impunandu-se in final cu 23-21. Spania a urcat astfel pe locul 2 in grupa, cu 6 puncte, in timp ce unguroaicele au cazut pe pozitia 5-a.

Rezultatul obliga nationala Romaniei sa obtina cel putin un punct in meciul cu Norvegia, transmis in format LIVE Text pe Ziare.com de la ora 21.15.

