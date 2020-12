Am scapat de primele emotii. Handbalistele echipei nationale, teste negative la Campionatul European

Extrema dreapta Laura Moisa a fost testata pozitv la sosirea in Danemarca, iar toata delegatia Romaniei a fost plasata in izolare. Ea va fi testata inca o data, joi dimineata, si apoi cand se vor implini sapte zile de la momentul izolarii. Pentru a se putea realatura echipei, Laura trebuie sa aiba doua teste cu rezultat negativ.Denisa Dedu, colega de camera a Laurei Moisa, a efectuat prima testare miercuri, la ora 7.30. Dedu va mai efectua una, joi, la aceeasi ora. Daca rezultatul este negativ pentru ambele testari, ea se va putea alatura lotului.La sedinta tehnica, antrenorii vor afla care vor fi conditiile pentru ca Denisa sa faca parte din lot pentru meciul de joi, cu Germania. Daca va face sau nu parte din lot depinde si de ora la care va veni rezultatul testului maine.Programul de miercuri al echipei, in cazul in care rezultatul testelor va fi anuntat pana la desfasurarea celor de mai jos, este urmatorul:- Sedinta tehnica, ora 14.00;- Sedinta foto pentru EHF , ora 19.15-20.15;- Antrenament 20.30-22.00.Romania face parte din grupa D a turneului final al CE si va juca, in ordine, cu Germania (3 decembrie), cu Polonia (5 decembrie) si cu Norvegia (7 decembrie). Tricolorele, repartizate initial la Trondheim, vor evolua la Kolding dupa ce Danemarca a preluat intreaga organizare a turneului, in urma retragerii Norvegiei din calitatea de co-organizatoare, din cauza pandemiei de coronavirus.