”Reprezintă cheia calificării”. Selecționerul știe ce trebuie să facă România pentru a ajunge la următorul turneu final

Selecţionerul echipei naţionale de handbal masculin a României, George Buricea, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Buzău, înaintea începerii preliminariilor Campionatului European - EHF EURO 2026, că se aşteaptă la un meci extraordinar de greu în deplasare cu Portugalia, însă partida cu Polonia de pe teren propriu reprezintă cheia calificării la turneul final.

"Cred că este cel mai greu meci din grupă cu Portugalia, în deplasare. Portugalia este în primele 10 echipe ale lumii. Aşa că va fi extraordinar de greu pentru noi. Însă mergem în Portugalia să arătăm un handbal modern, de calitate şi vom vedea ce rezultat vom obţine la final. Important este să ne întoarcem sănătoşi pentru că meciul cu Polonia de acasă este, din punctul meu de vedere, cheia calificării la EURO 2026", a spus el.

Buricea a dezvăluit că este obligat să menajeze anumiţi jucători în partida cu Portugalia pentru a avea tot lotul valid cu Polonia.

"Sunt obligat să menajez anumiţi jucători, pentru că Drăgan şi Căbuţ vin după două accidentări destul de urâte. Ei nu sunt sută la sută refăcuţi şi nu îi voi lua în deplasarea din Portugalia. Demis Grigoraş va veni direct în Portugalia, nu avea rost să-l punem pe drum pentru o zi, pentru că se ştie că el joacă la Benfica Lisabona. Nici el nu se simte bine sută la sută, are o micro-ruptură fibrilară la gambă, aşa că e posibil şi pe el să-l menajez. Îi vom menaja pentru a avea toţi jucătorii apţi sută la sută la partida cu Polonia de acasă, pentru ca şansele noastre să fie mult mai mari. Avem mare nevoie de susţinere pentru că ne aşteaptă un meci foarte greu cu Polonia. Cumva acest meci este şi cheia calificării. Istoria spune că Buzăul a umplut Sala Sporturilor când Constanţa juca aici în Champions League, la fel şi când juca Steaua aici. Aşa că eu spun că atunci când joacă România, ar trebui să rămână oameni şi pe afară. Şi sunt sigur că va fi aşa, publicul buzoian va venit în număr mare", a precizat el.

În ceea ce îl priveşte pe Ante Kuduz, jucător croat cu cetăţenie română care a evoluat în trecut pentru naţionala tricoloră, George Buricea a explicat că acesta nu se află în lot pentru că nu este hotărât dacă să mai joace sau nu pentru România.

"Preşedintele Din a vorbit cu el, am vorbit şi eu cu el... ne-a spus că înţelegerea între el şi România a fost pentru Campionatul European trecut şi cam asta a fost tot. Asta am înţeles. Apoi că este hotărât jumătate-jumătate, să vină, să nu vină... şi atunci am zis că România are nevoie de jucători care să fie sută la sută aici şi să nu vină cu jumătăţi de măsură. Sigur, România are nevoie de un jucător de talia lui Kuduz, dar nu cu jumătăţi de măsură. Mulţi cred că eu nu vreau să-l convoc, dar nu este cazul", a menţionat Buricea.

Echipa naţională de handbal masculin a României întâlneşte Polonia, la 7 noiembrie, de la ora 21:00, la Santo Tirso, şi Polonia, în 10 noiembrie, de la ora 19:00, la Buzău, în primele două partide din cadrul grupei a 8-a a preliminariilor Campionatului European din 2026.

