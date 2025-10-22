Gloria Bistrița - CSM București, derby de Liga Campionilor. Victorie la un gol diferență

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 20:21
Gloria Bistrița - CSM București, derby de Liga Campionilor. Victorie la un gol diferență
CSM a câștigat la Bistrița FOTO FB CSM

Campioana CSM Bucureşti rămâne neînvinsă în Liga Naţională şi după derby-ul cu Gloria Bistriţa, în deplasare, scor 29-28 (13-15), în etapa a VII-a a Ligii Naţionale, ambele echipe evoluând în Liga Campionilor.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Delgado Pinto 11 goluri, Nusser 4, Seraficeanu 4, pentru Gloria Bistriţa, respectiv Omoregie 10, Friis 6, Hansen 5, pentru CSM Bucureşti.

Din lotul echipei gazdă au absentat două jucătoare de bază, ambele accidentate la loturile naţionale şi cu indisponibilitate lungă - Asuka Fujita (ruptură de ligament încrucişat anterior şi leziuni pe meniscul extern şi intern, la genunchiul drept) şi Jennifer Gutiérrez (ruptură musculară grad II).

În urma rezultatului, CSM Bucureşti devine lider temporar, cu 14 puncte, iar Gloria Bistriţa rămâne pe locul 3, cu 10, şi un meci mai puţin disputat. O singură echipă mai este neînvinsă în campionat înaintea acestei etape: Corona Braşov (12 puncte).

Etapa a VII-a continuă cu meciurile programate între 24-26 octombrie: CSM Galaţi – Dunărea Brăila, HC Zalău – CSM Slatina, CSM Tg. Jiu – Minaur Baia Mare, Corona Braşov – Rapid Bucureşti, SCMU Craiova – SCM Rm. Vâlcea.

Etapa a VIII-a programează partide între 30 octombrie – 5 noiembrie.

