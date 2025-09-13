Echipa din România care face show în Liga Campionilor. A doua victorie, în două etape

Echipa Gloria Bistrița a învins sâmbătă, în deplasare, formația ungară DVSC Debrecen, scor 34-33 (15-15), în etapa a II-a din grupa A a Ligii Campionilor. Golul victoriei a fost marcat cu 5 secunde înainte de final, direct din repunere de la mijlocul terenului.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Toublanc 11 goluri, Tovizi 4, Thorleifsdottier 4, pentru DVSC Debrecen, respectiv Nusser 6, Fujita 6, Delgado 4, pentru Gloria Bistrița.

În minutul 58, Delgado s-a accidentat grav la genunchiul stâng, după o împingere a adversarei Thorleifsdottier, care a faultat dur tot meciul, însă fără a primi măcar o penalizare de 2 minute.

În etapa inaugurală din grupa A, Gloria a învins campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 29-26, astfel că are 4 puncte în clasament.

Runda a II-a mai programează disputele dintre Metz Handball – Borussia Dortmund, Gyor ETO – Team Esbjerg și Storhamar Handball Elite - Buducnost Podgorica.

Liga Campionilor intră în pauză două săptămâni, interval în care se reunesc echipele naționale, România urmând a juca două meciuri amicale cu campioana mondială Franța, în 18 și 20 septembrie, la Oradea.

În etapa a III-a, Gloria Bistrița va juca pe teren propriu, cu Metz Handball, în 28 septembrie.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă și campioana CSM București.

