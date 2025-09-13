Echipa din România care face show în Liga Campionilor. A doua victorie, în două etape

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 19:37
217 citiri
Echipa din România care face show în Liga Campionilor. A doua victorie, în două etape
Gloria Bistrița joacă în Liga Campionilor FOTO EHF

Echipa Gloria Bistrița a învins sâmbătă, în deplasare, formația ungară DVSC Debrecen, scor 34-33 (15-15), în etapa a II-a din grupa A a Ligii Campionilor. Golul victoriei a fost marcat cu 5 secunde înainte de final, direct din repunere de la mijlocul terenului.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Toublanc 11 goluri, Tovizi 4, Thorleifsdottier 4, pentru DVSC Debrecen, respectiv Nusser 6, Fujita 6, Delgado 4, pentru Gloria Bistrița.

În minutul 58, Delgado s-a accidentat grav la genunchiul stâng, după o împingere a adversarei Thorleifsdottier, care a faultat dur tot meciul, însă fără a primi măcar o penalizare de 2 minute.

În etapa inaugurală din grupa A, Gloria a învins campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 29-26, astfel că are 4 puncte în clasament.

Runda a II-a mai programează disputele dintre Metz Handball – Borussia Dortmund, Gyor ETO – Team Esbjerg și Storhamar Handball Elite - Buducnost Podgorica.

Liga Campionilor intră în pauză două săptămâni, interval în care se reunesc echipele naționale, România urmând a juca două meciuri amicale cu campioana mondială Franța, în 18 și 20 septembrie, la Oradea.

În etapa a III-a, Gloria Bistrița va juca pe teren propriu, cu Metz Handball, în 28 septembrie.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă și campioana CSM București.

Înfrângere pentru Dinamo, la meciul de debut în Champions League. Meci dedicat lui Marian Cozma
Înfrângere pentru Dinamo, la meciul de debut în Champions League. Meci dedicat lui Marian Cozma
Campioana Dinamo București a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formația portugheză Sporting Clube de Portugal, scor 33-30 (15-15), în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor....
UEFA a decis. Unde va avea loc finala Ligii Campionilor în 2027
UEFA a decis. Unde va avea loc finala Ligii Campionilor în 2027
Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină din 2027, a anunţat joi UEFA. Comitetul Executiv al forului nu a luat o decizie cu privire la solicitările din...
#handbal, #gloria bistrita, #Liga Campionilor , #stiri handbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Anchetat de DIICOT, a recurs la un gest extrem! Imagini cum rar se vad, la Piatra Neamt
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gica Hagi a zis "Da" si revine! Prima reactie: "Ma duc cu drag. Am acceptat-o pentru ca sunt liber"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Echipa din România care face show în Liga Campionilor. A doua victorie, în două etape
  2. Meci fabulos la Arad: UTA a revenit de la 0-3 în meciul cu FC Argeș
  3. Șoc în rugby! Cea mai mare națională din lume a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie, pe teren propriu
  4. Accidentare groaznică pentru fostul jucător al lui Dinamo. Homawoo s-a prăbușit pe teren și a avut o criză de epilepsie VIDEO
  5. Decizia radicală luată de Pep Guardiola, după nouă ani la Manchester City: „Clubul are nevoie de o schimbare.”
  6. Îl așteaptă "la cotitură" pe Chivu! Marele antrenor care pândește demiterea românului
  7. Părere tranșantă despre eventuala numire a lui Hagi: "Regele" trebuie ținut departe de națională!
  8. Statuie dezvăluită în fața stadionului lui Bayern. Cine este fotbalistul omagiat
  9. Alexandru Chipciu, șocat de ce a auzit în legătură cu Mircea Lucescu: "Doamne ferește! Suntem în 2025"
  10. Au scăpat de Ten Hag și le merge bine! Victorie mare pentru Leverkusen, la debutul lui Hjulmand