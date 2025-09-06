Rezultat uriaș pentru Gloria Bistrița, la debutul în Liga Campionilor la handbal. Meci uriaș în fața campioanei Norvegiei

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 21:52
204 citiri
Gloria Bistrița joacă în Liga Campionilor FOTO EHF

Echipa Gloria Bistrița a învins sâmbătă, pe teren propriu, campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 29-26 (15-12), în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Delgado 8 goluri, Fujita 7, Ostase 5, Gutierrez 3, pentru Gloria, respectiv Mala 7, Obaidli 6, Rivas-Toft 6, pentru Storhamar.

În etapa inaugurală din grupa A se mai joacă, duminică, meciurile dintre Borussia Dortmund – Gyor ETO, Team Esbjerg – Metz Handball și Buducnost Podgorica – DVSC Debrecen.

În etapa a II-a, Gloria Bistrița va juca în deplasare, cu formația ungară DVSC Debrecen, în 13 septembrie.

În grupa B a Ligii Campionilor va debuta duminică, în deplasare, campioana CSM București, cu Ikast Handbold.

