Se naște o nouă stea în handbalul feminin din România. Clubul care este gata să devină o „pepinieră” pentru națională

Echipa de handbal feminin Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud, antrenată de Florentin Pera, selecţionerul României, se doreşte a deveni o pepinieră pentru echipa naţională prin implementarea unui "proiect românesc" care să atragă în special jucătoarele românce, au anunţat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, conducerea clubului şi cea a Consiliului Judeţean, în subordinea căruia se află clubul sportiv.

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, a declarat că forurile sportive superioare au fost anunţate despre această intenţie şi că unul dintre motivele care a stat la baza deciziei este faptul că jucătoarele românce evoluează foarte puţine minute la echipele de club.

"Am luat decizia şi am purtat discuţii cu Federaţia Română de Handbal şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi vom începe încă din acest an să construim un proiect românesc la Bistriţa, unde toate jucătoarele românce care îşi doresc să vină să facă performanţă, în cele mai bune condiţii, sunt aşteptate să vină la Gloria Bistriţa. Noi vom face toate eforturile necesare pentru a le crea condiţii, ca echipa naţională să aibă posibilitatea să crească şi să se dezvolte. Suntem înaintea unui ciclu olimpic, mai sunt trei ani şi jumătate până la olimpiada din Statele Unite din 2028. Am văzut că handbalul feminin românesc are potenţial, că foarte multe dintre judecătoare, dar nu numai, inclusiv antrenorul naţionalei României, cât şi foarte mulţi oameni de handbal reclamă imposibilitatea jucătoarelor românce de a se impune sau a se afirma la cluburile unde au contracte - la mare parte dintre ele, nu generalizăm -, şi atunci am făcut o analiză foarte serioasă şi ne arătăm această disponibilitate, ca clubul Gloria Bistriţa să devină o pepinieră pentru handbalul feminin românesc", a spus Moldovan în cadrul unei conferinţe de presă.

Radu Moldovan a adăugat că acest model funcţionează în unele ţări nordice şi că va avea discuţii directe cu FRH şi COSR pe marginea acestui subiect, în luna ianuarie.

La rândul său, antrenorul Florentin Pera a salutat iniţiativa şi a menţionat că obiectivul naţionalei feminine de handbal este calificarea la Jocurile Olimpice din anul 2028.

"Salut această iniţiativă a clubului de a implementa un proiect care vine cât se poate de clar în sprijinul sportivelor românce. Este o problemă pe care o ştie toată lumea, sportivele românce au jucat destul de puţin în ultima perioadă, fapt ce nu este în avantajul echipei naţionale a României. Noi suntem mulţumiţi şi mândri de ce am realizat la Campionatul European în aceste condiţii, însă, având în vedere că suntem la început de ciclu olimpic şi obiectivul clar este de a ne califica la Jocurile Olimpice 2028, avem nevoie de sportive care să evolueze la echipele de club", a afirmat Pera.

În cadrul conferinţei de presă, preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud a anunţat că, începând de anul viitor, Primăria municipiului Bistriţa intenţionează să se implice în susţinerea financiară a clubului sportiv Gloria 2018, cu toate ramurile sale sportive.

