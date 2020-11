Calificare mare pentru Braila la handbal feminin

In tur, care s-a disputat tot la Braila, sambata, Dunarea a castigat cu scorul de 26-24 (13-12). Cu 58-52 la general, echipa Dunarea Braila obtine calificarea in grupele EHF European League.Tot duminica, de asemenea pe teren propriu, Gloria Buzau a ratat grupele European League, desi a castigat mansa retur, cu 27-21, cu formatia franceza Nantes AH. In tur, aceasta castigase cu 23-16.In grupele competitiei a fost repartizata direct Minaur Baia Mare.Tragerea la sorti a grupelor va avea loc in 26 noiembrie, la Viena.