Campionatul European de handbal feminin nu va avea loc in Norvegia. Deciziile guvernului de Oslo au schimbat locul turneului final

Federatia Europeana de Handbal regreta foarte mult decizia guvernului norvegian si impactul pe care l-a avut asupra Federatiei Norvegiene de Handbal de a nu putea gazdui EHF EURO 2020."Se cauta alternative cu Asociatia Daneza de Handbal si informatii suplimentare vor fi publicate cel tarziu marti", a precizat EHF.Premierul norvegian Erna Solberg a declarat, vineri, pentru NTB, ca exista "multe semne" ca va fi dificil ca tara sa sa gazduiasca Campionatul European de handbal feminin, in decembrie, din cauza pandemiei de coronavirus."Lucram sa raspundem la intrebarea daca este posibil chiar sa avem un record (n.r. -de infectari) pentru un eveniment atat de mare. Exista multe semne ca acest lucru ar putea fi dificil, inregistrarea unui record cand atat de multi oameni vin si afecteaza atat de multi oameni", a spus premierul.Autoritatile norvegiene se tem in principal de posibilitatea ca in tara lor sa vina numeroase persoane infectate cu noul coronavirus din statele participante, mai mult decat de situatia locala. Nationala Romaniei era repartizata la Trondheim (Norvegia), in Grupa D, si ar trebui sa joace cu Germania (la 3 decembrie), cu Polonia (la 5 decembrie) si cu Norvegia (la 7 decembrie).Norvegia gazduia doua grupe din runda preliminara, una din runda principala, semifinalele si finala. Celelate meciuri erau programate in Danemarca.