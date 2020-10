Coronavirusul opreste si Liga Campionilor la handbal feminin

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Meciul era programat duminica, in etapa a IV-a a grupei B."Intalnirea dintre SCM Ramnicu Valcea si HC Podravka, programata in acest weekend, nu se va mai disputa. Partida din cadrul DELO EHF Champions League a fost amanata. Jocul se va disputa la o data stabilita ulterior", a transmis echipa valceana pe Facebook , fara vreo alta explicatie.Nici EHF nu a anuntat oficial amanarea, iar meciul este listat in continuare in programul etapei a IV-a.SCM Ramnicu Valcea a inregistrat cazuri de coronavirus in lot (jucatoarele Kristina Liscevici, Mireya Gonzalez Alvarez, precum si antrenorul secund Goran Kurtes), dar nu face referiri la acest motiv pentru amanarea partidei.SCM Ramnicu Valcea ocupa ultimul loc in grupa B, al 8-lea, cu 0 puncte dupa trei partide disputate, iar Podravka se afla pe 5, cu 2 puncte.