CSM Bucuresti s-a calificat fara emotii in semifinalele Cupei Romaniei

In primul meci oficial de handbal jucat in Romania dupa o pauza de sase luni din cauza pandemiei de coronavirus, detinatoarea trofeului s-a impus la pas si va juca in penultimul act contra echipei Gloria Buzau.Pentru CSM Bucuresti au inscris Cristina Neagu 6 goluri, Barabara Lazovic - 5, Stefania Jipa - 5, Crina Pintea - 3, Alexandrina Barbora - 3, Siraba Dembele 3, Laura Moisa - 2, Gabriela Perianu 2, Elizabeth Omoregie 1, Carmen Martin 1, Martine Smeets 1, Dora Valcan 1, Geanina Finaru 1.Golurile echipei oltene au fost reusite de Luciana Popescu 4, Andreea Ivan 4, Oana Chitacu 3, Elena Stoicanescu 2, Adina Carligeanu 2, Larisa Tamas 1, Lorena Ostase 1.Tot joi trebuia sa se dispute partida dintre SCM Ramnicu Valcea si HC Dunarea Braila, dar echipa braileana s-a retras din competitie din cauza a noua teste pozitive la coronavirus in lot.In semifinalele programate sambata, SCM Ramnicu Valcea o va infrunta pe CS Rapid Bucuresti (11:00), iar CSM Bucuresti pe SCM Gloria Buzau (18:00), ambele in Sala Polivalenta din Capitala.Duminica vor avea loc finalele.