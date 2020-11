Norvegia a renuntat la organizarea Europeanului de handbal feminin. Unde va juca Romania in decembrie

"Dupa zile de consultari si negocieri intense, s-a confirmat luni (23 noiembrie) ca Danemarca va gazdui toate grupele Women EHF EURO 2020, programat in perioada 3-20 decembrie 2020.A doua sala, pe langa deja confirmata Jyske Bank Boxen din Herning, este Sydbank Arena din Kolding, care va gazdui echipele grupelor C si D din runda preliminara si o grupa din runda principala. Faza finala se va juca la Herning", a precizat EHF.Norvegia a anuntat in urma cu o saptamana ca nu poate organiza meciuri in cadrul CE din cauza pandemiei de coronavirus. Nationala Romaniei era repartizata la Trondheim (Norvegia), in Grupa D, si trebuie sa joace cu Germania (la 3 decembrie), cu Polonia (la 5 decembrie) si cu Norvegia (la 7 decembrie). Acum, tricolorele vor evolua la Kolding, dupa acelasi program.Norvegia gazduia doua grupe din runda preliminara, una din runda principala, semifinalele si finala. Celelalte meciuri erau programate in Danemarca.CITESTE SI: