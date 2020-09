Debut cu dreptul pentru CSM Bucuresti in Liga Campionilor

CSMB a inceput in forta si a condus cu 5-1, a dominat prima repriza si a intrat la pauza cu un avans de sapte goluri, 17-10.In partea secunda, diferenta de pe tabela a crescut chiar la noua goluri, 28-19 (min. 49), dar pe final oaspetele au redus din diferenta, ''tigroaicele'' impunandu-se cu 31-26. Cristina Neagu a fost cea mai buna jucatoare a meciului, cu 12 goluri. Pentru CSMB au mai inscris Barbara Lazovic 5 goluri, Carmen Martin 2, Elizabeth Omoregie 3, Martine Smeets 2, Crina Pintea 2, Laura Moisa 2, Alexandrina Barbosa 1, Gabriela Perianu 1, Siraba Dembele 1.Pentru Metz au inscris Tjasa Stanko 4 goluri, Louise Katharina Burgaard 4, Olga Perederii 3, Melvine Deba 3, Helene Sajka 3, Orlane Kanor 2, Meline Nocandy 2, Laura Kanor 2, Debbie Bont 1, Maud-Eva Copy 1, Sarah Bouktit 1.Au arbitrat croatii Dalibor Jurinovic si Marko Mrvica, iar delegat EHF a fost romanul Alin-Sergiu Cirligeanu.In celelalte partide din grupa, Team Esbjerg a invins-o in deplasare pe SG BBM Bietigheim cu 33-26, Rostov pe Don a castigat la Budapesta cu FTC-Rail Cargo Hungaria, 26-25, iar Vipers Kristiansand s-a impus cu 27-26 la Ljubljana, cu RK Krim Mercator.CSM Bucuresti va juca urmatorul meci pe 20 septembrie, in deplasare, cu Team Esbjerg.