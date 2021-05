Braila face o super echipa la handbal feminin. O campioana olimpica, mondiala si europeana va juca in orasul de la malul Dunarii

Jucatoarea vine la Braila din postura de campioana olimpica, mondiala si europeana, titluri obtinute in cariera sa, alaturi de nationala Norvegiei.Kurtovic este cea mai titrata jucatoare care va imbraca tricoul echipei brailene. Ea este campioana olimpica in 2012 cu natioanala Norvegiei, are in palmares doua titluri de campioana mondiala, in 2011 si 2015, dar si un titlu de campioana europeana, obtinut in 2016. De asemenea, in competitiile intercluburi din Europa, ea detine o medalie de bronz in Liga Campionilor obtinuta alaturi de CSM Bucuresti Kurtovic a evoluat doua sezoane in Romania si alaturi de CSM Bucuresti a castigat titlul in Liga Nationala, Cupa Romaniei , dar si Supercupa Romaniei.Amanda este componenta a nationalei Norvegiei, una dintre cele mai puternice echipe din lume."Astept cu nerabdare startul noului sezon. Am stat in Romania doi ani si sunt fericita ca ma reintorc. Liga din Romania este una puternica si pe noi, jucatoarele, acest lucru ne ambitioneaza si mai mult. Braila a format o echipa cu jucatoare valoroase si cu un tehnician profesionist si sunt mandra ca fac parte din acest proiect. Imi doresc medalii si sa evoluam in viitor in cupele europene. Sunt convinsa ca vom realiza lucruri frumoase impreuna", a declarat Amanda Kurtovic."Amanda Kurtovic este un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Titlurile de campioana olimpica, mondiala si europeana spun multe despre ea. Va fi o jucatoare de baza la noi in echipa, fiind considerata una dintre cele mai bune handbaliste din lume, pe postul de inter dreapta. Ne bucuram ca reusim sa aducem la Braila jucatoare cu experienta in campionate puternice si competitii internationale", a declarat presedintele HC Dunarea Braila, George Caranica.