Fara Cristina Neagu, CSM Bucuresti a fost invinsa in Liga Campionilor

Principalele marcatoare pentru CSM Bucuresti au fost Lazovici 7 goluri, Pintea 7, Martin 6.Din lotul CSM a absentat chiar capitanul Cristina Neagu, aflata in izolare dupa testarea pozitiva la Covid-19.Vipers devine liderul grupei A, cu 6 puncte, in timp ce CSM Bucuresti ramane cu 4.In primele partide, CSM Bucuresti a invins Metz, cu 31-26, si Team Esbjerg, cu 30-29, avand amanat si meciul cu Rostov-Don din etapa a III-a, din cauza cazurilor de coronavirus din lotul formatiei ruse.In etapa a IV-a a grupei A, tot sambata, Metz - Krim 33-27, iar duminica se vor juca SG BBM Bietigheim - Rostov si Team Esbjerg - FTC Budapesta.In etapa viitoare, CSM Bucuresti va juca pe teren propriu, in 18 octombrie, cu FTC Budapesta.Situatia pandemica este cea care a amanat si meciul de duminica, dintre SCM Ramnicu Valcea - Podravka, judetul Valcea fiind considerat, conform DSP, in zona rosie de focare.Meciurile din faza grupelor se vor derula pana in 14 februarie 2021, cand primele doua clasate se vor califica in sferturile de finala. Echipele de pe locurile 3-6 vor juca play-off, pentru celelalte patru locuri disponibile, in sistem eliminatoriu, in 6-7 martie si 13-14 martie 2021.Sferturile de finala sunt programate in 3-4 aprilie si 10-11 aprilie, iar Turneul Final Four, in 29-30 mai 2021, la Budapesta.SCM Ramnicu Valcea a fost acceptata direct in Liga Campionilor, iar CSM Bucuresti a primit wild-card.Detinatoarea trofeului este Gyor ETO.