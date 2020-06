Handbal: Corona Brasov isi revine dupa scandalul de dopaj, se inscrie in Divizia A si va avea un nou antrenor

Ziare.

"Clubul CSM Corona Brasov incepe reconstructia unei echipe puternice la Brasov si va avea incepand din sezonul competitional 2020-2021 echipa in Divizia A de handbal feminin.Formatia brasoveana va fi pregatita de fosta internationala Simona Gogirla, care va face echipa pe banca tehnica cu Vasile Curiteanu. Noul staff al Coronei va avea ca principal obiectiv formarea unei echipe care sa promoveze inca din primul an.Pe langa acest obiectiv, noua conducere a sectiei de handbal, coordonata de Marius Fetti, isi doreste foarte tare ca echipa de divizie sa aiba un nucleu de jucatoare format din handbalistele de perspectiva din pepiniera Brasovului, cat si din jucatoare cu experienta, pe care Corona sa se poata baza si dupa promovare", se arata pe site-ul citat.Presedintele sectiei de handbal, Marius Fetti, a declarat ca in lot se vor regasi jucatoare tinere, dar si unele cu experienta."Sectia de handbal a clubului Corona este una dintre cele mai importante din club, iar acest lucru se vede pornind de la rezultatele pe care le are inca de la nivel de junioare. Avem in club junioare pe care trebuie sa le crestem pentru performantele pe care ni le dorim in viitor. Corona va avea de acum piramida cu echipa de divizie inclusa, iar acesta va fi un mare avantaj pentru jucatoare.Revenind insa la proiectul din acest sezon, cu siguranta vom avea o echipa in care tineretea se va imbina extrem de bine cu experienta. Ne-am dorit sa aducem la Brasov jucatoare de mare perspectiva pentru ca ceea ce ne dorim pentru handbalul brasovean se incadreaza in marea performanta.Avem mare incredere ca putem reconstrui o echipa puternica, pentru ca avem tot ce ne trebuie. Avem conditii foarte bune la Corona, avem jucatoare si un public iubitor de handbal, dar avem si unii dintre cei mai buni antrenori din tara, la centrul de copii si juniori.Acesta a fost principalul motiv pentru care am si continuat cu o banca tehnica formata din club, si avem convingerea ca Simona Gogirla cu staff-ul pe care il are va duce echipa in prima liga.Faptul ca suntem acum, in aceasta situatie si pornim din divizie, este un avantaj pentru fete in primul rand, pentru ca presiunea nu este atat de mare si au timpul necesar sa capete curaj si experienta pentru ce asteptam de la ele in viitor", a spus Fetti.Gogirla a subliniat ca la acest moment cel mai important lucru este ca jucatoarele tinere din lot sa creasca fara o mare presiune, dar sa simta in acelasi timp ca aportul lor in echipa este important."Vom avea un lot tanar, dar pe langa jucatoarele din propria pepiniera, vom avea si transferuri de perspectiva, astfel ca pentru fetele mai mici este un avantaj pentru ca vor avea sustinere in teren din partea celor care au deja experienta la un nivel mai inalt.Ca sa le putem creste intr-o forma corecta, trebuie sa le dam incredere in ele, iar aceasta poate fi dobandita doar jucand alaturi de jucatoare cu experienta care vor sti sa le puna in valoare si pe cele mici.Cum am mai spus, am la randul meu incredere ca avem si noi, banca tehnica, experienta necesara de a gestiona acest lucru pentru ca la final, clubul si handbalul brasovean sa aiba de castigat", a adaugat Simona Gogirla.Lotul echipei de handbal Corona Brasov se va reuni pe 7 iulie, la Brasov, pentru inceperea pregatirilor.La jumatatea lunii noiembrie a anului trecut, jucatoarele echipei Corona Brasov au fost implicate intr-un caz de dopaj dupa ce au efectuat la clinica IOMED Clinique terapia cu laser de joasa frecventa, interzisa de regulamentele Agentiei Mondiale Antidoping.Ulterior, Comisia Centrala de Disciplina a Federatiei Romane de Handbal a suspendat provizoriu 18 jucatoare de la Corona Brasov, suspectate ca ar fi folosit terapia cu laser intravenos, interzisa de regulamentul antidoping.Clubul Corona Brasov a fost exclus din grupele Cupei EHF de Federatia Europeana de Handbal (EHF), dar si din Liga Nationala.