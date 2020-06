Handbal feminin: Pivotul Diana Samant va juca la "U" Cluj

Ziare.

In varsta de 19 ani, Diana Samant a inceput handbalul in anul 2010 la LPS Banatul Timisoara, in 2017 s-a transferat la Clubul Sportiv Marta, iar ultimul sezon a evoluat pentru CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, cu care a atins faza sferturilor de finala ale Cupei EHF Acesta este al saptelea transfer perfectat de ''U'', dupa centrul Judith Vizuete, golgheter al ligii Spaniei in ultimele doua sezoane si componenta a nationalei B a Spaniei, extrema dreapta Florenta Ilie (HCM Slobozia), extrema stranga Denisa Selever (SCM Gloria Buzau), interul dreapta Paulina Masna (Minaur Baia Mare) si portarii Madalina Ion ( CSM Bucuresti ) si Maryna Dumanska (CSM Tg. Jiu). De asemenea, Viorica Tagean, Diana Lazar si Corina Cordos si-au prelungit contractele, iar Rebeca Necula este sub contract cu echipa clujeana pana in vara anului 2021.Au parasit lotul Cristina Boian, Larissa Araujo, Alexandra Dindiligan, Alexandra Prodan, Macarena Gandulfo, Ana Maria Mincu si Patricia Moraru.Echipa are un nou antrenor, pe Alex Curescu, care a activat in campionatul Olandei din 1997.''U'' Cluj a ocupat locul 12 in clasamentul inghetat al Ligii Nationale, dar nu a retrogradat in Divizia A, esalonul de elita urmand sa aiba 16 echipe in sezonul viitor.