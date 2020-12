Probleme la echipa nationala de handbal feminin. Inca o jucatoare din lotul Romaniei de la Euro, testata pozitiv la noul coronavirus

"Si la testul de astazi a iesit pozitiva, pentru ca e in perioada de 14 zile de la depistare. Avem grija de ea, asa e normal", a spus Nicoleta Alexandrescu.Situatia pandemica duce la situatii greu de prevazut, cum este si cazul handbalistei Laura Moisa, care a fost testata pozitiv chiar la sosirea in Danemarca, in urma cu 8 zile.Forul european de handbal ( EHF ) a emis in urma cu o zi o informare oficiala, ca urmare a mai multor incalcari ale protocolului sanitar de catre membri din delegatiile a cinci echipe, in care subliniaza si faptul ca "membrii delegatiilor care au fost testati pozitiv se supun unei carantine de sapte zile, iar apoi se pot intoarce in tarile de provenienta".La solicitarea News.ro, Thomas Schoneich, Director Media & Communications al EHF, a transmis ca "se pastreaza legatura permanent cu delegatia Romaniei si se cauta cea mai buna solutie pentru ca jucatoarea (Laura Moisa - n.r.) sa ajunga in tara"."Ce este clar insa, e ca ea nu va mai putea sa se alature lotului si sa joace la acest turneu final", a explicat Thomas Schoneich.Tot pentru News.ro, managerul nationalei Romaniei, Nicoleta Alexandrescu, a oferit precizari."Laura este in continuare in carantina, a fost testata pentru a treia oara in ultimele zile, inclusiv astazi, iar rezultatul este pozitiv, normal, pentru ca este in intervalul de 14 zile. Laura nu se poate deplasa acum. Tinem legatura cu ea, o incurajam. Am fost informati de decizia EHF acum trei zile, este o regula care s-a schimbat in timpul jocului, ce putem zice? Am intrebat special.Le-am transmis si punctul nostru de vedere, pentru ca si in conformitate cu legislatia lor si cu cea a Romaniei, o persoana cu rezultat pozitiv la testare nu se poate deplasa. Laura Moise va sta in acel hotel pana ce testul va iesi negativ.Este platit totul, nu se pune problema de astfel de lucruri, ci ne gandim la sanatatea si siguranta ei si a noastra. Este normal sa avem grija de ea, pentru ca si pe ea, dar si pe noi ne afecteaza acest coronavirus si tot ce deriva ca situatii intr-o echipa nationala. Afecteaza psihic, cu asta ne luptam, noi si jucatoarele, iar Laura in felul eu", a declarat Nicoleta Alexandrescu.Oficialul lotului Romaniei a oferit explicatii si despre situatia echipei in privinta testarilor."Au fost pana acum testari in 30 noiembrie, 1, 2, 3, 4 si 6 decembrie, deci sase in total, si urmeaza testarea din 9 decembrie. Ne afecteaza, pentru ca probele se recolteaza dimineata si stam cu sufletul la gura pana la pranz in asteptarea rezultatelor. Este foarte greu pentru toata lumea!", a precizat managerul nationalei."La testarea RT PCR efectuata astazi, rezultatul a fost inca pozitiv. Incepand cu data de 6 decembrie, Laura a fost testata zilnic. Conform noilor informari emise de EHF, jucatoarele care au stat in izolare mai mult de 7 zile nu vor mai putea intra in competitie, astfel ca Laura nu se va putea realatura echipei Romaniei la acest EURO", a mentionat si FRH Extrema dreapta Laura Moisa a fost singura din lotul Romaniei, care a primit rezultat pozitiv la testarea de la sosirea in Danemarca si a intrat direct in carantina, intr-un hotel special amenajat de organizatorii Campionatului European pentru astfel de situatii. Si colega ei de camera, portarul Denisa Dedu, a fost izolata, ca urmare, dar aceasta a avut rezultate negative ulterior si a revenit in lot dupa cateva zile.Alte doua jucatoare din nationala Serbiei au fost testate pozitiv si sunt in aceleasi conditii ca Laura Moisa. Nationala Romaniei se afla la Kolding, acolo unde a incheiat meciurile grupei D pe locul 3, cu un bilant de doua infrangeri si o victorie, fiind calificate in faza urmatoare.Marti se disputa ultimele meciuri din grupele A si C, iar handbalistele antrenate de Bogdan Burcea isi vor afla toate adversarele din grupa principala II, cu partide care vor debuta joi.CITESTE SI: