Nationala de handbal feminin, in grupa D, cu Norvegia, Germania si Polonia, la Campionatul European din acest an

Romania a facut parte din prima urna valorica la tragerea la sorti, de vineri, de la Viena.Componenta celor patru grupe este urmatoarea:Grupa A: Franta, Danemarca, Muntenegru, SloveniaGrupa B: Rusia, Suedia, Spania, CehiaGrupa C: Olanda, Ungaria, Serbia, CroatiaGrupa D: Romania, Norvegia, Germania, PoloniaMeciurile se vor juca la Herning (grupa A), Fredrikshavn (B) si Trondheim (C si D).La ultima editie a Campionatului European, nationala Romaniei s-a clasat pe locul 4, dupa 20-24 cu Olanda, in finala mica. Chiar inaintea acestei partide, capitanul nationalei tricolore, Cristina Neagu , a suferit o ruptura de ligamente in partida cu Ungaria, ratand lupta pentru medalii la CE.