Norvegia, campioana europeana la handbal feminin pentru a opta oara. Romania, cea mai slaba clasare din istorie

Medalia de bronz a revenit Croatiei, care a dispus, tot duminica, de Danemarca, cu 25-19 (11-11).Campioana europeana Norvegia obtine si calificarea directa la CE-2022, precum si la Campionatul Mondial din 2021, alaturi de celelalte trei semifinaliste. Tot acolo se afla deja nationala Olandei, in calitate de detinatoare a titlului, si Spania, finalista.Romania a incheiat competitia pe locul 12, cea mai slaba clasare a sa din istoria participarilor. Rezultatele complete ale Romaniei sunt: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia, 20-28 cu Norvegia, in grupa preliminara D, respectiv 20-25 cu Croatia, 24-26 cu Ungaria si 24-35 cu Olanda, in grupa II.La ultima editie a Campionatului European, nationala Romaniei s-a clasat pe locul 4, dupa 20-24 cu Olanda, in finala mica. Podiumul editiei din 2018, care a avut loc in Franta, a fost ocupat, in ordine, de Franta, Rusia si Olanda.Detinatoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.Romania a participat pentru a 13-a oara la Campionatul European, din 14 editii, ratand o singura aparitie, in 2006. In 1998, a obtinut cea mai slaba clasare - locul 11, "depasita" in 2020, iar cea mai buna clasare a fost in 2010, cand a obtinut medalia de bronz. Clasarile complete: 1994 - locul 10, 1996 - 5, 1998 - 11, 2000 - 4, 2002 - 7, 2004 - 7, 2008 - 5, 2010 - medalie de bronz, 2012 - 10, 2014 - 9, 2016 - 5, 2018 - 4 si 2020 - 12.