Romania a invins Polonia la Europeanul de handbal feminin. Lorena Ostase: "Jocul de echipa a fost mult mai bun"

"Suntem fericite ca am castigat, am crezut in noi si am luat punctele. A fost mai bine ca in meciul cu Germania, cand am inceput cu emotii si nu am avut incredere. Astazi, jocul de echipa a fost mult mai bun.La pauza am vorbit despre notiuni tactice pe care apoi le-am respectat mult mai bine. Urmeaza Norvegia, care e un adversar dificil, imi doresc sa jucam cu curaj, macar la fel de bine ca in repriza a doua de astazi", a declarat Ostase.La randul sau, Cristina Laslo a spus ca "inceputul a fost prost, dar ne-am revenit pana la final, am crezut in noi si am luat punctele".Si Ana Maria Iuganu a facut referiri la jocul mai bun din repriza secunda. "Apararea si poarta ne ajuta sa avem mai multe victorii. Sper ca aceste prime meciuri ne-au descatusat si sa aratam cat mai bine in joc si cu Norvegia. Victoria de astazi este un cadou de Mos Nicolae pentru noi, dar si pentru cei de acasa care ne sustin".Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins sambata, la Kolding, reprezentativa Poloniei, scor 28-24 (11-15), in al doilea meci din grupa D a Campionatului European. Este primul succes al tricolorelor, in lotul carora a revenit portarul Denisa Dedu.In primul meci din grupa D, Romania a pierdut cu Germania, scor 19-22 (10-13), si are 2 puncte in clasament, dupa doua etape.La ultima editie a Campionatului European, nationala Romaniei s-a clasat pe locul 4, dupa 20-24 cu Olanda, in finala mica. Podiumul editiei din 2018, care a avut loc in Franta, a fost ocupat, in ordine, de Franta, Rusia si Olanda.Detinatoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.CITESTE SI: