Romania, invinsa de Ungaria la handbal feminin. Dedu: Am un gust amar prin prisma rezultatelor. Sunt foarte trista

"Meciul a fost echilibrat, dar am facut greseli care ne-au costat, mai ales pe faza a doua. Jocul nostru intampina probleme, vom analiza dupa turneu si sper sa le punem la punct.Sunt foarte trista. Fiecare incearca sa ajute echipa, dar ma intristeaza rezultatul final, pentru ca performanta individuala nu este mai importanta decat echipa. O victorie in acest meci conta mult pentru moralul nostru in perspectiva turneului preolimpic. Am avut deja meciuri care ne-au demoralizat, am avut si momente bune, dar o victorie in acest meci ne-ar fi ajutat pentru viitor, pentru turneul preolimpic.Nu stiu daca e vorba de lipsa de incredere in atac, eu sunt portar si nu pot sa-mi dau cu parerea despre atac. Sunt jucatoare cu nume, nu le lipseste increderea. Poate conexiunea nu o avem inca, dar sigur avem jucatoare de valoare.Clar insa ca nu functioneaza anumite lucruri. Fiecare s-a straduit sa-si faca treaba. Eu am un gust amar prin prisma rezultatelor, nu e usor sa treci peste infrangeri. Voi avea nevoie de cateva zile sa trec peste. Poate au fost si lucruri in interiorul echipei care au destabilizat jocul", a declarat Denisa Dedu.Pivotul Lorena Ostase s-a declarat si ea suparata dupa esecul cu Ungaria. "Ne-am dorit foarte mult, nesansa a fost la noi. Speram sa ne recuperam pentru maine (marti, cu Olanda - n.r.). Am jucat azi ultimele, maine vom fi primele. Supararea e foarte mare dupa infrangere si ne gandim la ce va fi maine. Chiar nu stiu ce s-a intamplat in finalul jocului cu Ungaria, imi pare rau".Romania va juca ultima partida din grupa II marti, cu Olanda. Marti se joaca si toate celelalte meciuri in ambele grupe, iar rezultatele vor stabili echipele calificate in semifinale si pe cele care vor juca pentru clasarea finala pe locurile 5-6. Alte meciuri de clasament final nu se mai disputa.In primul meci din grupa II, Romania a pierdut cu Croatia, scor 20-25, iar anterior, in grupa preliminara D, a obtinut rezultatele: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia si 20-28 cu Norvegia.Programul de marti la CE din Danemarca este:Grupa I: 15 decembrie - Muntenegru - Spania, Franta - Suedia, Danemarca - Rusia.Grupa II: 15 decembrie: Olanda - Romania (17.00), Croatia - Germania, Ungaria - Norvegia.Primele doua clasate in grupele principale vor juca semifinalele, in 18 decembrie, iar in aceeasi zi se vor confrunta si echipele de pe locurile 3, pentru clasarea finala pe locurile 5-6. Finalele pentru medalii sunt programate in 20 decembrie.Campioana europeana va obtine calificarea directa la CE2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.La ultima editie a Campionatului European, nationala Romaniei s-a clasat pe locul 4, dupa 20-24 cu Olanda, in finala mica. Chiar inaintea acestei partide, capitanul nationalei tricolore, Cristina Neagu , a suferit o ruptura de ligamente in partida cu Ungaria, ratand lupta pentru medalii la CE.Podiumul editiei din 2018, care a avut loc in Franta, a fost ocupat, in ordine, de Franta, Rusia si Olanda.Detinatoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.Romania participa pentru a 13-a oara la Campionatul European, din 14 editii, ratand o singura aparitie, in 2006. In 1998, a obtinut cea mai slaba clasare - locul 11, iar cea mai buna clasare a fost in 2010, cand a obtinut medalia de bronz. Clasarile complete: 1994 - locul 10, 1996 - 5, 1998 - 11, 2000 - 4, 2002 - 7, 2004 - 7, 2008 - 5, 2010 - medalie de bronz, 2012 - 10, 2014 - 9, 2016 - 5 si 2018 - 4.CITESTE SI: