LIVE Meciul decisiv la Campionatul European de handbal feminin: Romania - Polonia 21 - 21. Luptam dramatic pentru calificare

Tricolorele au pierdut in prima partida, contra Germaniei, astfel incat trebuie sa castige contra polonezelor pentru a mai spera la calificare.In lotul Romaniei a revenit si portarul Denisa Dedu, care a fost testata de doua ori negativ la COVID - 19.A inceput meciul Cristina Neagu rateaza primul atacPolonia inscrie de la 7 metriLorena Ostase egaleazaRomania face multe greseli si rateaza incredibil atacurileDinca egaleazaCristina Neagu incrie primul gol din patru incercariNeagu inscrie din nou, de la 7 metriDenisa Dedu face minuni in poartaDedu a intrat in poartaPauzaA inceput repriza a douaJucam mai bine in repriza secundaNeagu inscrie un gol fabulosNeagu egaleaza din 7 metriBuceschi inscrie si preluam conducerea