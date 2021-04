Bravo, fetelor! Romania s-a calificat la Campionatul Mondial de handbal feminin si este singura tara din lume care a participat la toate editiile

Principala marcatoare tricolora a fost Moisa, cu 7 goluri. Cristina Neagu a jucat in primele 15 minute ale partidei retur.In tur, Romania s-a impus cu 33-22, iar cu 68-42 la general obtine calificarea la turneul final, care va avea in premiera 32 de echipe la start.CM din Spania este programat intre 1-19 decembrie.Din Europa s-au calificat automat la turneul final din acest an gazda Spania, campioana en-titre, Olanda, respectiv primele patru clasate la CE2020 - Norvegia, Franta, Croatia si Danemarca.