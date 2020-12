Scandal in handbalul feminin. Selectionerul Romaniei, atacat din toate partile. "Eu sunt responsabil. Trebuie facut ceva"

"In primul rand cred ca este prematur sa ma pronunt, desi avem la indemana tot ceea ce inseamna statistica. Vom convoca o comisie tehnica, le suntem datori, ei ne-au propulsat in aceste functii, sa conducem aceasta echipa si sunt primii carora trebuie sa le raspundem apropo de parcursul Romaniei la acest european.Acum la rece as spune clar ca eu port responsabilitatea acestui rezultat. Este o consecinta a ceea ce s-a intamplat, nu numai in acest an, ci in ultimii ani la echipa nationala si in handbalul romanesc", a declarat Burcea.El spune ca nu va abandona echipa nationala de handbal, precizand insa ca ceea ce este important reprezinta reconstructia selectionatei feminine."Ca vom fi noi sau altcineva la echipa nationala, trebuie sa oferim niste concluzii corecte despre ceea ce inseamna handbalul feminin romanesc astazi si ce ar trebui sa facem ca solutii pentru viitorul apropiat si mai ales pentru un viitor indelungat. Eu clar nu as abandona aceasta echipa, nu sunt tipul care sa ma dau la o parte.Dupa acest turneu final putem oferi niste concluzii oricarui antrenor ce va fi la carma nationalei astfel incat, oricine ar fi, inclusiv subsemnatul, sa stim ce sa facem pe viitor. Ideea este ca acest turneu preolimpic si calificarile pentru mondiale trebuie considerate niste obiective intermediare. Echipa nationala trebuie restructurata, trebuie sustinuta. Obligatoriu trebuie sa ne gandim la viitor, altfel nici macar despre astfel rezultate nu vom mai vorbi.Oricine va veni trebuie clar sa fie interesat sa elaboreze o strategie, urgent, pentru a reusi sa mentinem, sa construim o viitoare echipa nationala. Nu simt ca nu as mai fi dorit. Vi s-a parut vreodata ca as fi dorit?Dar nu e un lucru care sa ma intereseze, ceea ce ne ingrijoreaza este ca acest turneu final este o consecinta nu numai a ceea ce s-a intamplat in acest an, cu lipsa jocurilor, a pregatirii, a accidentarilor. Nu ma dau la o parte, rezultatele ne apartin, clar. Am incercat sa obtinem tot ceea ce s-a putut mai bine, nu a fost sa fie, sunt unic responsabil. Trebuie sa fim realisti toti, toata lumea, daca nu, ne scufundam.Nu ramanerea mea sau nu la echipa nationala este importanta. Nu asta conteaza in acest moment, nu va legati de lucruri neimportante, important este ce se va face in perioada urmatoare, apropo de starea in care ne aflam, care este o consecinta a multor ani in handbalul romanesc la echipa feminina. Ce putem face sa redresam corabia si sa mai putem vorbi de turnee finale, de mondiale si de europene in urmatorii ani", a mai spus Burcea.Tehnicianul sustine ca in echipa nationala sunt jucatoare care pe viitor pot aduce rezultate notabile: "Ce putem sa luam bun de aici este faptul ca niste jucatoare au avut oportunitatea sa se exprime, sa se dezvolte pe parcursul acestui turneu, sa capete o mai mare incredere. Eu spuneam dupa meciul cu Germania, ca, ne place sau nu ne place, trebuie sa privim catre viitor.Trebuie facut ceva apropo de fetele tinere, si ma refer la lotul de tineret sau orice alte jucatoare care au calitatile necesare sa sustina performantele echipei Romaniei. Eu personal si fetele nu ne declaram multumiti de rezultatele echipei nationale, insa nu putem sa nu observam si faptul ca exista fete care pe viitor pot sustine rezultatele echipei nationale".Burcea a deplans faptul ca nu a avut la dispozitie cel mai bun lot si ca multe dintre jucatoare veneau dupa accidentari suferite in ultima perioada."Handbalul romanesc a hranit foarte multi ani sportul romanesc cu performante, cu rezultate pozitive, este normal ca oamenii sa aiba pretentii de la noi. Insa trebuie sa recunoastem ca cel putin la acest european nu am reusit. Nu a fost sa fie.Eu vreau sa le multumesc fetelor si staff-ului, am incercat din rasputeri sa oferim altceva, vorbind de rezultate. Aici s-a prezentat un sfert din echipa de acum cativa ani si din sfertul asta de echipa sunt fete care au stat pe bara un an si jumatate.S-au luptat si au facut-o cum au putut mai bine, iar pentru lucrul asta eu personal le apreciez. Responsabil clar pentru rezultate sunt eu, insa sa nu uitam ce se va face de acum incolo ca sa ramanem in picioare", a mai spus Burcea.Romania a incheiat turneul pe locul 12, cu o singura victorie, in prima faza a grupelor, si cinci esecuri (trei in grupa principala), aceasta fiind cea mai slaba clasare a sa la un Campionat European in 13 participari.Romania a inregistrat la EURO 2020 urmatoarele rezultate: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia, 20-28 cu Norvegia (in Grupa D), 20-25 cu Croatia, 24-26 cu Ungaria si 24-35 cu Olanda.CITESTE SI: