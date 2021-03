Romania, grupa grea pentru calificarea la Campionatul European de handbal feminin

In grupa 3 de calificare pentru faza preliminara se afla Israel, Insulele Feroe si Islanda.Romania a fost in urna a doua valorica, alaturi de Germania, Serbia, Ungaria, Croatia si Polonia. Din prima urna au facut parte Olanda, Rusia, Franta, Danemarca, Spania si Suedia.La turneul final sunt deja calificate Norvegia, detinatoarea trofeului, Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, tarile gazda.Celelalte 12 locuri de la turneul final vor fi ocupate in urma preliminariilor. Obtin calificarea primele doua clasate in cele sase grupe preliminare.Primele doua etape ale preliminariilor vor avea loc a 6/7 si 9/10 octombrie. Restul partidelor se vor juca in martie si aprilie 2022.CITESTE SI: