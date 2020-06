SCM Rm. Valcea in prima urna valorica, CSM Bucuresti in a treia, la tragerea la sorti a grupelor Ligii Campionilor

Ziare.

Tragerea la sorti a grupelor Ligii Campionilor va avea loc in 1 iulie, de la ora 19.00, la Viena.EHF a anuntat, luni, repartitia in urnele valorice, iar Romania, cu cele doua reprezentate - SCM Ramnicu Valcea si CSM Bucuresti, va fi prezenta in urnele 1 si 3.In prima urna valorica, alaturi de SCM Ramnicu Valcea se vor mai afla detinatoarea trofeului, Gyor ETO, Rostov Don si Metz, iar in urna a treia valorica vor fi CSM Bucuresti, CSKA, FTC Budapesta si Brest.16 echipe se vor afla la start, impartite in doua grupe, insa formatii din aceeasi tara nu se vor afla in aceeasi grupa.Dupa meciurile tur-retur, primele doua clasate se vor califica direct in sferturile de finala, iar cele de pe locurile 3-6 vor disputa play-off, eliminatoriu, pentru alte patru locuri disponibile.SCM Ramnicu Valcea a fost acceptata direct locul in Liga Campionilor, iar CSM Bucuresti a primit wild-card, dupa ce Liga Nationala a fost intrerupta din cauza pandemiei, cu cele doua echipe pe primele doua locuri.CSM Bucuresti, cu un joc mai putin la data intreruperii, dar la egalite de puncte cu liderul SCM Ramnicu Valcea, a contestat decizia CA al FR Handbal, inclusiv la TAS, fiind asteptat raspunsul.In competitia similara masculina, Romania nu este reprezentanta, dupa ce Dinamo Bucuresti nu a fost acceptata prin wild-card.