Un sportiv de 115 kilograme face senzatie la Mondialul de handbal masculin. "Uriasul" din Congo a facut un meci mare contra Argentinei

Gauthier Mvumbi Thierry are 26 de ani si joaca pivot in nationala africana.Sportivul din Congo are 1,92 metri si 115 kilograme. El a impresionat lumea handbalului masculin in cele 11 minute in care a jucat impotriva sud americanilor la Mondial.Thierry a inscris de patru ori in meciul cu Argentina, pierduta de africani, 22-29.Nascut in Franta, congolezul joaca pentru o echipa din liga a patra tot din Hexagon.Sursa foto: Facebook / Egypt 2021 Men's Handball World ChampionshipCITESTE SI: