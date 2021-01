Victorie mare pentru Valcea in Champions League la handbal feminin

In urma rezultatului, SCM Ramnicu Valcea ramane pe locul 6 in grupa, cu 4 puncte, iar Buducnost, cu 8 puncte, este pe locul 5.CITESTE SI:SCM mai are de jucat restantele cu Borussia, din etapele a 6-a si a 9-a, prima fiind stabilita in 9 februarie, iar a doua e inca in dezbaterea EHF , plus disputa cu Podravka, din etapa a 4-a, nici ea programata inca.Lider neinvins in grupa B este Gyor ETO (17 puncte), care si detine trofeul.In grupa A, CSM Bucuresti se afla pe locul 3 (11 puncte) si o restanta de disputat.