Muntenegru a invins Norvegia in grupa Romaniei de calificare pentru Olimpiada la handbal feminin

Grupele 1 si 2 au urmatoarea componenta: grupa 1 (in Spania) - Spania, Suedia, Argentina, Senegal; grupa 2 (Ungaria): Rusia, Serbia, Kazakhstan, Ungaria.Vineri s-a mai jucat meciul Kazahstan - Ungaria 19-46 si mai sunt programate cele dintre Rusia - Serbia si Spania - Suedia.Primele doua clasate in fiecare din cele trei grupe se vor califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Nationala Romaniei a mai participat de patru ori in istoria sa la Jocurile Olimpice, cu urmatoarele clasari: locul 4- in 1976, locul 7 - 2000, locul 7 - 2008, locul 9 - 2016. Cristina Neagu , capitanul nationalei tricolore, a participat la editiile JO din 2008 si 2016.